Polémica a la vista entre Alba Carrillo y su ex Fonsi Nieto Fonsi Nieto, ex de Alba Carrillo. El periodista Aurelio Manzano muestra un tuit en el que dice que Fonsi no ha visto bien que Lucas, el hijo que tiene en común con la modelo, haya ido al plató de 'Supervivientes' EL NORTE Viernes, 21 julio 2017, 11:32

'Supervivientes 2017' ha llegado a su fin. Ayer se celebró la gala final del reality de Telecinco en la que Jorge Javier Vázquez proclamó ganador de esta edición a José Luis, por delante de Alba Carrillo. Como es habitual, la llegada de los concursantes al plató es bastante emotiva al producirse el reencuentro con sus seres queridos. La ex de Feliciano López tenía a alguien muy especial para ella esperándole en una sala privada en las instalaciones de Telecinco. Era su hijo Lucas que le llevó un montón de regalos que se los había hecho él mismo: una camiseta, una corona y una bolsa, entre otras.

Las primeras palabras que tuvo Alba Carrillo en plató fueron para Fonsi Nieto, el padre de su hijo: «Quiero dar las gracias a Fonsi Nieto porque sin él esto no habría sido posible».

Pero un tuit de Aurelio Manzano ponía fin a esa noche de paz y tranquilidad. El periodista comentaba: «Polémica: Fonsi Nieto explota: 'No he dado permiso a la abuela de mi hijo para que lo lleve esta noche a Supervivientes. Esta es la gota que ha colmado el vaso. ¡No me callo más!».

Esta supuesta reacción de Fonsi no ha sido bien vista en las redes sociales, donde le han criticado duramente, entre otras cosas porque al niño no se le ha llegado a ver en la televisión y además, es lógico que el pequeño quiere ver a su madre después de tres meses lejos de ella. También le han recordado que Lucas estuvo en la boda de él con Marta Castro, según publica 'Chance'.