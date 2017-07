Un plantón muy sonado en 'First Date' Olga charla con David en 'First Dates'. / Cuatro David se niega a cenar con su cita solamente porque no le gustaba la voz EL NORTE Martes, 25 julio 2017, 20:11

David y Olga protagonizaron el pasado lunes el platón más sonado de la historia de 'First Dates'. El joven se negó a cenar con la chica, después de que Carlos Sobera le mostrara un vídeo de la joven en el que solo se le veía la boca: «Lo siento, pero no quiero conocerla. Prefiero decirlo ahora que hacerle pasar una mala cita», comentó David.

Olga decía en el vídeo: «Tengo un mensaje para ti. Hoy puede ser un gran día y un momento muy especial». Nada más oír esas palabras, el joven contestó, con cara de asco: «¿Esa es mi cita, no? Yo lo siento pero no me ha gustado nada, ni el mensaje, la voz, sus labios... Soy muy sincero. Me ha transmitido inseguridad».

Olga que todavía no había visto a David, desde la zona de relax se dio cuenta de que algo no iba bien. Posteriormente, en la sala de confesiones comentó: «Creo que era un chico prepotente y con falta de educación. Yo venía ilusionada y contenta, pero pena tampoco porque yo me valoro mucho».

No obstante, al final, Olga pudo ver a David quien le explicó su negativa a conocerla: «¿Sabes lo que pasa? Que soy una persona que me muevo mucho por lo que siento, por lo que veo, por lo que oigo y por lo que no. Soy una persona muy expresiva y cuando no me inspira no quiero hacerte ni pasar el mal rato ni a nadie». Ella le contestó: «Yo en tu caso hubiera cenado porque creo que al margen de tener algo más porque se pueden conocer a las personas y considero que hay que tener un poquito de empatía».

Tras verla, David quiso recular y se ofreció a cenar con ella, pero ahora era Olga la que decía que no.