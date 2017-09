Pipi Estrada lanza un gran secreto personal en directo Pipi Estrada en 'El Chiringuito de jugones'. / Atresmedia Sus compañeros tertulianos de 'El Chiringuito de Jugones' no pararon de hacerle preguntas al respecto EL NORTE Jueves, 14 septiembre 2017, 14:21

La incontinencia verbal de Pipi Estrada le jugó una mala pasada en el programa 'El Chiringuito de Jugones' en el que participa regularmente. El periodista, sin darse cuenta, sacó el tema de que era abuelo, lo que produjo que sus compañeros de tertulia le abordasen con infinidad de preguntas.

«Yo te digo una cosa, tengo un nieto catalán, que se llama Quim, Quim Estrada. Y mi nuera es independentista. Y perfecto, no pasa nada (...) Quim va a cumplir dos años y no veas cómo le pega a la pelota. Son culés así que acabará en el Barça seguro (...) Acabará en la liga catalana» y añadía: «Estoy completamente loco con mi nieto, una intensidad, una energía... No sé por qué he soltado esto y de repente me ha salido».

Pipi Estrada saltó a la fama por la relación que mantuvo con Terelu Campos. Una relación que concluyó en 2006 y de malas formas. Posteriormente, durante varios meses se dedicó a airear asuntos de alcoba de la presentadora, lo que le llevó a abandonar su papel de periodista deportivo para convertirse en tertuliano de diferentes programas del corazón. Llegó a concursar en 'Supervivientes' y ser asesor del amor en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', tal y como recoge El Ideal.