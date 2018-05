Pink da una lección a un 'hater' que se metió con su edad y su físico Pink durante un concierto. / Instagram La respuesta de la intérprete cuenta con más de 16.000 retuits y 120.000 'me gusta' EL NORTE Viernes, 18 mayo 2018, 10:44

La cantante Pink no ha soportado que un 'hater' diga de ella lo que le viene en gana en las redes sociales amparado en el anonimato. La polémica comenzó con un tuit publicado en el perfil de KIISFM sobre un vídeo de Pink emocionada al escuchar cantar a una fan de 12 años un tema suyo durante uno de sus conciertos. La primera respuesta sobre esta publicación decía: «Pink parece tan vieja que deberíamos de llamarle 'purple' (morado) en lugar de Pink (rosa)».

La cantante no dudó en responderle rápidamente: «Debes de ser de Los Angeles. Allí todavía queda gente que elige envejecer de manera natural. Y yo me he ganado cada jodido minuto de mis 38 años de vida. Por cierto, ¿qué aspecto tienes tú? Porque no había hablar de ti hasta que pusiste mi nombre en tu boca. Debería de llamarte pequeño troll morado». Por si pareciera corta su respuesta añadió: «Soy de esas que piensa que es una bendición envejecer. Que si tu rostro tiene arrugas cerca de tus ojos y tu boca significa que te has reído mucho. Rezo porque parezca aún mucho más vieja dentro de diez años, porque eso significará que estoy viva».

Los comentarios de Pink cuentan con más 16.000 retuits y 120.000 'me gusta', tal y como recoge el portal 'Bekia'.