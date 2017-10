Pilar Rubio muestra, por primera vez, su embarazo Pilar Rubio muestra su embarazo en 'El Hormiguero'. / Antena 3 La pareja de Sergio Ramos ha desvelado el sexo de su tercer bebé EL NORTE Viernes, 6 octubre 2017, 18:50

El miércoles, 4 de octubre, conocíamos la noticia de que Pilar Rubio estaba embarazada y un día después la colaboradora de 'El Hormiguero' y su pareja, Sergio Ramos, confirmaban la información. «El mensaje de hoy es especial. Queremos anunciaros que volveremos a ser padres. Estamos todos emocionados y muy felices. Gracias por compartir nuestra alegría e ilusión». Esto publicó la pareja en las redes sociales junto a una imagen con sus hijos Sergio Jr. y Marco.

Unas horas después de dar la noticia, Pilar Rubio acudió a 'El Hormiguero' donde apuntó alguna cosilla más sobre su embarazo. «Eres noticia en toda España en este momento... ¿Es verdad que estás embarazada?», le preguntó Pablo Motos, a lo que ésta respondió: «Sí, estoy embarazada. ¡¿Quieres verlo?!», comentó la colaboradora antes de levantarse la camiseta y enseñar la barriga, tal y como recuerda 'Bekia'.

«Congratulations! (¡Enhorabuena!) ¡Gol!», le dijo la invitada de la noche, la cantante Anastacia, mientras el presentador apuntaba: «Ha sido un gol porque os vais en barco en verano y en el barco no hay escapatoria». Momentos después, llegó la sorpresa de la noche. Pilar Rubio desveló el sexo del bebé. «No, pero te voy a decir una cosa, Pablo, ¿vale? Tú sabes que solo sabemos hacer espartanos, pequeños guerreros, ¿vale? Este es otro niño. Es niño y necesitamos acción. Esto de que 'está embarazada y no puede hacer nada', no. ¡Caña! Necesitamos movimiento, ¿vale? Puedo hacer cosas», apuntó Pilar Rubio.