Pilar Rubio, ilusionada por la familia que está formando junto a Sergio Ramos Pilar Rubio. La colaboradora de 'El Hormiguero' intenta hacer vida normal y mucho deporte EL NORTE Viernes, 15 diciembre 2017, 13:07

Pilar Rubio está viviendo una de las etapas más felices e ilusionantes de su vida, a la espera de que la próxima primavera llegue su tercer hijo.

Sobre la posibilidad de que vuelvan intentar tener una niña, la colaboradora de 'El Hormiguero' ha señalado que: «voy a centrarme en este y luego ya veremos si vienen más o no».

Respecto a sus cuidados es fiel seguidora de la vida sana: «Lo que hago es no hincharme a bollos y cuidarme durante el embarazo, hay que comer sano, no hay que comer por dos, sino dos veces mejor. Doy a luz y estoy cuarenta días sin moverme y a partir de esos días, a tope. Pierdes peso porque no duermes, no descansas, pero Sergio se adapta a todo».

Hasta que llegue el día de dar a luz, segun cuenta en 'Bekia', Pilar Rubio sigue inmersa en su trabajo y haciendo mucho deporte. «Intento no pensar que estoy embarazada, intento hacer una vida normal, lo mejor es eso, no parar si tu cuerpo te lo permite. Lo que no es muy sano es estar sin moverte, porque luego la recuperación y el parto va a ser mucho más complicado».