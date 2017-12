A Pilar Rubio no le gusta una parte de su cuerpo La colaboradora de 'El Hormiguero' comenta que en el caso de operarse lo haría de la nariz que la tiene torcida EL NORTE Martes, 19 diciembre 2017, 13:39

Pilar Rubio no olvidará fácilmente el 2017 ya que a su buen año en el terreno profesional se une el embarazo del tercer bebé que llegará el próximo año. Un niño que se sumará a sus dos hijos Sergio y Marco.

En uno de sus últimos encuentros con la prensa, el tema que se abordó fueron las narices, a raíz de la rotura que sufrió su pareja, Sergio Ramos, durante un partido. Sobre este particular comentó: «Está igual de guapo. No le ha pasado nada. Está bien. Ha sido una fisura que está arreglada y está todo en su sitio. No ha habido ningún cambio y se ha recuperado».

La colaboradora de 'El Hormiguero' desmintió a LOC que ella se hubiera operado parte de su cuerpo, aunque dejó claro que: «Si pudiera me operaría la nariz, pero no me fío porque esas cosas luego nunca quedan bien. Nunca me he operado de nada porque me da miedo el resultado. Visto los resultados de la gente, mejor me quedo como estoy».

El motivo de someterse a una hipotética operación se debe a que tiene 'sus razones' para desearlo: «Tengo la nariz torcida. Siempre lo he dicho, pero me da igual. Es así y es así. Pero, cuando me opere, lo diré. Es que no pasa nada. Estoy a favor de que la gente se opere y se siente a gusto. No es mi caso. No me he operado todavía, pero a lo mejor cambio de opinión».