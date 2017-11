Pilar Rubio no descarta un cuarto hijo Pilar Rubio con su pareja Sergio Ramos. / Efe La pareja de Sergio Ramos, embarazada de su tercer hijo, no descarta volver a intentarlo para que llegue la niña EL NORTE Viernes, 24 noviembre 2017, 11:38

Pilar Rubio, pareja de Sergio Ramos desde hace cinco años, espera su tercer hijo y por sus comentarios en el programa en el que colabora, 'El Hormiguero', parece que éste no será el último. No ha llegado el tercero y ya está pensando en el cuarto, no es de extrañar que una de las últimas invitadas al programa que presenta Pablo Motos, Oona Chaplin, le dijera que siempre que acude al espacio de Antena 3 la encuentra embarazada. «Hombre, ya tres está bien, en tres puedes parar», le ha dicho Pablo Motos, pero Pilar le ha contestado: «Bueno, y cuatro no está mal tampoco».

Con la llegada de un nuevo miembro a la familia, los cambios en el hogar se vuelven obligados y, en ese sentido, están pensando en contratar una niñera con conocimientos de enfermería y experta en cuidado de niños recién nacidos. Un servicio que cuesta 100 euros por noche, lo que viene a suponer un gasto de 2.000 euros mensuales. No sería la primera vez que lo hacen ya que tuvieron ese mismo servicio con cada uno de sus hijos durante seis meses, tal y como recuerda el portal 'Bekia'.