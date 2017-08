Pilar Rahola fue tentada para participar en 'Gran Hermano VIP' Pilar Rahola en el programa 'Això no és un trio'. / TV3 La periodista asegura que le ofrecieron una gran cantidad de dinero EL NORTE Miércoles, 30 agosto 2017, 18:42

Pilar Rahola fue la invitada el pasado lunes del programa de la televisión catalana 'Això no és un trio', presentado por Ana Boadas, Àngels Molina y Bibiana Ballbè. Entre los temas que abordaron estuvo la oferta que le hizo Mediaset para que participase en la primera edición de 'Gran Hermano VIP'. Según la periodista y escritora, le ofrecieron «un pastón de morirse para entrar» y añade: «Habían hecho una edición en Inglaterra en la que participó una líder feminista, que había sido diputada, y querían ese perfil. Como no lo tenían, iban subiendo el precio. Me llamaron y me dijeron 'mira, queremos ofrecerte esto', y yo les dije que no continuaba con la conversación porque era imposible».

Pilar Rahola insiste en que la cantidad que le ofrecieron «era muy indecente, pero pensé que lo tenía que consultar con mi pareja, porque era una cifra que nos cambiaba la vida. Quedamos para tomar café antes, y después de empezar ya teníamos claro que no». Cuando recibió la última llamada, la catalana dijo que la propuesta solamente tenía como punto a favor el dinero y, en contra, la familia y la vida íntima, por lo que el productor le contestó: «Te entiendo, yo habría hecho lo mismo».