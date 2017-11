Petra y Cristian, de 'GH', entraron juntos a la habitación de un hotel, según Jorge Javier Vázquez Petra y Cristian durante su estancia en la casa de 'Gran Hermano Revolution'. / Telecinco La exconcursante se mostró dubitativa a la hora de intentar explicar el comentario del presentador EL NORTE Viernes, 17 noviembre 2017, 13:41

La gala de 'Gran Hermano Revolution' del 16 de noviembre no sirvió solamente para conocer el nombre del expulsado de la semana y los nominados para la próxima, sino que también se supo, según Jorge Javier Vázquez, cómo les va la vida a algunos de los exconcursantes. En concreto, el presentador habló de Petra y Cristian Fernández que demostraron dentro de la casa de Guadalix de la Sierra una gran amistad que podría haber continuado fuera de ella, según publica Bekia.

«A ver... En el hotel en el que os soléis alojar los concursantes hay mucha gente que ve el programa, que bueno... que ve cuándo entráis al hotel, que ve cuándo salís, que ve cuándo llegáis de la gala, cuando no llegáis... A ver, se está revelando la información, nos está llegando información de que os han visto entrar juntos en una habitación», señala Jorge Javier. Ante este comentario a la mallorquina solo se le ocurrió preguntar: «¿En qué momento?», pero el presentador seguía a los suyo y la interrumpía para decirle: «Amplío la información: No solo entrar, sino también salir».

Petra dubitativa preguntaba: «¿Qué? ¿Cómo? A ver, pero... ¿cómo es la información? Más específica... ¿Qué día? Es que... No sé, no me cuadra...». «¿Hablas tú? Si quieres habló yo, ¿eh?», comentó Cristian que es quien tiene pareja a diferencia de Petra cuyo marido puso fin a su relación. «Eh... Yo he estado en la habitación de la madre de... de Carlos, con la hermana de... con la novia de... Carlos también. Evidentemente, yo he estado en la habitación de Petra. He estado en la habitación de mucha gente, de muchos concursantes. ¡Pero nada más! No va más allá. Uno está en la planta 4...», comentó el exconcursante, ante la incredulidad del público.