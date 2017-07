200 personas sin trabajo por la suspensión de la gira de Bieber Justin Bieber, durante un concierto. / Reuters Los empleados no se creen las razones que ha dado el canadiense para la cancelación del tour EL NORTE Miércoles, 26 julio 2017, 11:09

La suspensión de la gira de Justin Bieber no ha provocado solamente el malestar de sus fans, sino también de los trabajadores que le acompañan durante el tour. El portal de noticias TMZ ha publicado, al respecto, lo siguiente: «Nos han contado que los miembros del equipo que acompañaban de gira a Justin Bieber se han quedado completamente sorprendidos cuando les han comunicado que el cantante cancelaba todo. Ellos reclaman que no ha habido ningún tipo de explicación y que ahora como unas 200 personas se encuentran sin trabajo y muy molestas».

Además de esta comprensible 'molestia', los trabajadores apuntan que no se les ha dado ningún tipo de explicación y que las razones que ha puesto sobre la mesa el cantante canadiense no se las creen. No se creen que necesite descansar, porque acaba de estar un mes de vacaciones en Laguna Beach en Los Ángeles, según recuerda 'Chance'.