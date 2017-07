Penélope Cruz se lo pasa en grande con Ricky Martin La actriz española Penélope Cruz. / El Norte La intérprete ha subido a Instagram una fotografía de lo más sexy y divertida del cantante EL NORTE Miércoles, 19 julio 2017, 19:36

Penélope Cruz no puede, ni quiere, disimular lo bien que se lo está pasando en el rodaje de la serie de Netflix 'American Crime Story: The Assassination de Gianni Versace'. Siempre que puede la actriz española y el cantante Ricky Martin se divierten de lo lindo. De ahí, que la intérprete española no haya podido resistirse y ha subido a las redes sociales una fotografía del cantante, según recoge el portal 'Chance'.

En la instantánea se puede ver a Martin de lo más sexy, mientras una de las maquilladoras le hacía un 'ttatuaje' no permanente en su 'derrière' para caracterizar a su personaje. La instantánea iba acompañada por el comentario de Pe «Lo que se ve desde mi silla».