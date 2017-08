La Pelopony dice adiós a 'Cazamariposas' La famosa Pelopony. / Telecinco En su despedida ha puesto a caldo a sus responsables EL NORTE Miércoles, 23 agosto 2017, 13:29

La Pelopony, una de las colaboradoras más populares de 'Cazamariposas', ha anunciado su despedida del programa de Mediaset, no sin antes criticar a sus responsables. «Ya me despidieron y no pienso volver», apuntaba en su perfil de Facebook, a la vez que deseaba a los presentadores del programa, Nando Escribano y Nuria Marín, lo mejor ya que son «dos pedazo de profesionales». También se acordó de Rebeca, a la que deseó muchos éxitos porque «antes de trabajar para el programa, ella y yo nos llevábamos bien».

Pero esos buenos deseos cambiaron radicalmente cuando empezó a explicar su salida del programa. Según ha publicado 'Va de tele', La Pelopony trasladó a sus fans que desde el formato «me pidieron que hiciera dos programas por el mismo precio y si no lo hacía no hacía falta que volviera».

La cantante no aceptó la propuesta y les dijo que recurrieran a otro colaborador y, según su versión, lo que el programa hizo fue quitarle a ella el día que tenía asignado para ir a plató. No obstante, La Pelopony señala que unos días después la llamaron para volver: «Para lo que me están pagando no voy a permitir que me traten de esta manera. Ahora te llamo, ahora te cancelo...Y menos para lo que me saco a final de mes, que es ridículo el sueldo», comentaba.

Posteriormente, explicó porqué se fue del programa anteriormente: «Nos bajaron el sueldo, a mí sin previo aviso. Para volver pedí unos días fijos a la semana y el sueldo de antes. Me dijeron que sí y, cuando ya estaba en el programa, me dijeron que no. Es un cachondeo. No voy a permitir que me traten así por mi dignidad, soy un pedazo de artista para que me traten de esa manera».