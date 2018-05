Pelayo prepara su boda Pelayo Díaz y su novio Andy McDougall. / Instagram El estilista se casará en septiembre con Andy McDougall en Madrid EL NORTE Viernes, 11 mayo 2018, 14:06

Cuando todavía no se cumple su primer año de relación, Pelayo Díaz y Andy McDougall sorprendieron a propios y extraños con la noticia de su boda en el mes de septiembre. Recientemente, el estilista ha hablado con la revista 'Glamour' sobre su enlace, al que todavía no han puesto fecha exacta, aunque ha desvelado que será en Madrid y que acudirán unos 200 invitados: «Va a ser un bodorrio. Quiero que esté todo el mundo que ha estado en mi vida y con la que he coincidido en mi carrera».

Para que todo salga perfecto, la pareja ha contratado una wedding planner que les ayude a tener la boda de sus sueños, además de contar con la valiosa ayuda de su madre, según publica 'Bekia'.

El asturiano no tiene claro el traje que lucirá ese día tan especial, del mismo modo que estudia hacer algunos cambios en su 'look'. También ha asegurado que la boda va a ser muy sorprendente: «Va a ser una boda nunca vista. No va a ser un cóctel, luego ceremonia, luego comida... No».