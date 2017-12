Pelayo Díaz rehace su vida sentimental Pelayo Díaz junto a Andy McDougall (izquierda). / Instagram El estilista de 'Cámbiame' mantiene una relación con el argentino Andy McDougall EL NORTE Lunes, 11 diciembre 2017, 13:05

Pelayo Díaz ha sido un hombre que ha sufrido numerosos desengaños amorosos, además de haberse tenido que enfrentar este año a la pérdida de uno de los amores que le han marcado en su vida y con el que continuó teniendo una estupenda amistad: David Delfín. Pero parece que esta mala racha podría haber terminado ya que el influencer podría haber encontrado a su media naranja, según recoge 'Bekia'.

Se trata del argentino Andy McDougall, un relaciones públicas propietario y fundador de 'Malibu Outfitters', una sofisticada marca de ropa.

Ahora, Pelayo le ha regalado a su nueva pareja un viaje romántico a Londres a Andy, al que presentó con una fotografía en Instagram en la que decía: «Taking this boludo to London. Me llevo a este boludo a Londres».