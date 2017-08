Pedro Pascal: «'Juego de tronos' ha sido la experiencia profesional de mi vida» Pedro Pascal. / Instagram Comparte reparto con los españoles Javier Cámara, Tristán Ulloa y Miguel Ángel Silvestre en 'Narcos' EL NORTE Miércoles, 23 agosto 2017, 17:54

El actor chileno Pedro Pascal ha concedido una entrevista a la revista 'GQ' en la que ha desvelado los vinculos familiares que le unen a nuestro país: La familia de su abuelo era vasca, su abuela nacida en Mallorca y él estudió en España cuando era joven. También ha hablado de su carrera profesional y, sobre todo, de su relación con el reparto español en 'Narcos' y su participación en la ficción 'Juego de tronos', que define como la experiencia profesional de su vida: «Nada lo va a superar, ni aunque gane diez Oscar. Me enamoré completamente de ese elenco, de las localizaciones, de todo», señaló.

Este papel estrella le llegó en un momento de desesperación, en el que ya se había planteado ganarse la vida con la actuación de forma anónima. «También podía considerarse un éxito. Pero entonces llegó 'Juego de Tronos' y todo cambió para mí», apunta el chileno.

En la entrevista recuerda cómo reaccionó al enterarse de cómo moriría su personaje en la serie: «Estaba hablando con los 'showrunners' y de una manera muy casual me dijeron: 'Tendremos que mandarte a Londres para hacerte la cabeza'. Y yo: '¿Y por qué la cabeza?' Y ellos: 'Porque hay que sacarte los ojos y machacarte el cráneo'. Y yo: '¿¿¿Pero es así como muero??? Sois unos cabrones enfermos».

Además, de su papel en 'Juego de tronos', Pedro Pascal es conocido por su interpretación en 'Narcos', donde da vida a Javier Peña, un policía de la DEA que lucha contra el narcotráfico. En la entrevista explica cómo será su personaje, ahora que han salido de la serie Escobar y Murphy: «Es un imperio diferente que tiene más plata, más poder, más control y más disciplina, así que será mucho más difícil para mi personaje desmantelarlo, porque tienen sus manos en los bolsillos de todo el mundo».

Pascal coincidirá en la nueva temporada de 'Narcos' con tres españoles Javier Cámara, Tristán Ulloa y Miguel Ángel Silvestre, con quienes el chileno tiene buena relación y especialmente con Silvestre ya que su amistad con él viene de lejos: «Miguel Ángel en particular es como hermanito mío. Nos conocimos en Estados Unidos hace tiempo y nos hicimos amigos al instante». Además, señala que le tiene algo de envidia respecto a la rutina que se marca a la hora de hacer deporte: «La disciplina con el deporte siempre me ha resultado muy difícil. ¿Sabes lo que me jode? El huevón de Miguel Ángel Silvestre, que físicamente es como un superhéroe. A veces lo mataría, pero también quiero que me enseñe a seguir una rutina».

Pascal también explica lo que ha supuesto para él este cambio de vida: «Los yates no puedo permitírmelos. Sí que me he comprado un coche, pero es un Mini Cooper, así que no es terriblemente extravagante. Estoy ya muy hecho a mis costumbres, y creo que ese es el lujo: experimentar un cierto nivel de exposición cuando eres mayor, ya te has convertido en la persona que eres y hay ciertas cosas que es tarde para cambiar. Una novedad agradable de no estar sometido a presiones financieras es que puedo hacer cosas por la gente que me importa. Sé que me hace sonar noble, pero lo que más me gusta del mundo es estar en la posición de poder ayudar a alguien».