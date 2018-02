El Pazo de Meirás, en venta Vista del Pazo de Meirás. / Conchi Paz El fallecimiento de Carmen Franco, la única hija del dictador, ha acelerado la decisión por parte de la familia EL NORTE Viernes, 16 febrero 2018, 20:25

El Pazo de Meirás fue durante 40 años la residencia de verano de Franco y su entorno. Ahora, la familia ha decidido poner fin a aquella etapa poniendo en venta la finca. Una decisión que se ha acelerado debido a la muerte de la única hija del dictador, Carmen Franco, el pasado 29 de diciembre. El que quiera hacerse con el pazo tiene que saber que el precio de salida es de ocho millones de euros, según recoge 'La Vanguardia'.

No hay que el olvidar que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Xunta de Galicia en 2008, lo que obligó a la familia a instaurar un régimen de visitas, una decisión que no gustó demasiado a los Franco. De hecho, el Ejecutivo autonómico multó a la Fundación Francisco Franco por no cumplir siempre con la obligación de abrir el recinto, al menos cuatro días al mes.