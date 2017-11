Paula Echevarría sigue perdiendo peso La actriz Paula Echevarría. / Instagram Tras su separación de David Bustamante, su vida ha experimentando numerosos cambios EL NORTE Lunes, 20 noviembre 2017, 13:33

La vida de Paula Echevarría ha sufrido una importante transformación desde que rompiera su relación con David Bustamante. Los díficiles momentos que ha vivido han tenido un claro reflejo en su físico. La actriz ha experimentado una clara bajada de peso como ella misma ha señalado: «El ajetreo, las cosas... No, de verdad, no estoy haciendo dieta ni nada, al contrario. He perdido 6 kilos o así pero en todo este año», ha comentado la actriz.

No obstante, su belleza está fuera de cualquier tipo de duda como lo ha demostrado ante la prensa en 'Los 40 Music Awards' donde mostró una figura exuberante, luciendo un vestido de Michael Costello.