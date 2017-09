Paula Echevarría podría regresar a 'Velvet' Paula Echevarría en su etapa en 'Velvet'. / Antena 3 La actriz asturiana se está haciendo querer por la serie tras caerse algunos proyectos que tenía en su agenda EL NORTE Martes, 12 septiembre 2017, 11:31

Paula Echevarría no quiso dejar solos a sus compañeros de 'Velvet' en el FesTVal de Vitoria, a pesar de que ella, en principio, solamente participará en dos capítulos con una colaboración muy especial, aunque también han comenzado a oírse rumores de un posible regreso, según recoge el portal 'Chance'.

En la presentación, la actriz asturiana confesaba que su presencia en la serie había llegado a su fin ya que sin la participación de Miguel Ángel Silvestre no tenía sentido que continuase el personaje que ella interpretaba, aunque le encantaría: «Si en algún momento me volvieran a decir, pues allí estaré. Comenzar como Ana, sola, que se hubiera separado de Alberto, porque él no iba a estar..., era romper la magia de ese cuento de hadas».

Su regreso a la serie es ahora más factibe después de que se suspendiera el rodaje de la tercera parte de 'El Crack' de José Luis Garci, en el que iba a participar y teniendo en cuenta, también, que no está cerrando nuevos contratos publicitarios desde que se separase de David Bustamente, según publica 'Look'. Todo ello le permite tener la agenda más desocupada para regresar a la serie que ahora emite Movistar +.