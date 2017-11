Paula Echevarría y sus primeras Navidades sin David Bustamante Paula Echevarría en la presentación del nuevo modelo Samsung. / Instagram La actriz asturiana comenta: «No estoy cerrada a vivir, antes le decía a una compañera tuya que yo tengo una frase: para atrás ni para coger impulso» EL NORTE Jueves, 30 noviembre 2017, 16:23

Paula Echevarría ha presentado su último modelo de Samsung en su papel de SmartGirl. Durante el acto, la actriz ha respondido a algunas preguntas para el portal 'Chance', gracias a las cuales hemos podido conocer en qué capítulo se encuentra su separación con David Bustamante.

La asturiana habló, también de sus comienzos en el mundo de la interpretación y cómo se lo tomó su familia al conocer su decisión: «Tuve muchísimo apoyo, sonaba más marciano fuera de casa que en mi casa. Quería probar, no sabía lo que iba a pasar, pero desde luego si me quedaba sin probarlo nunca lo iba a saber. En casa en seguida colaboraron, se pusieron manos a la obra para ayudarme, para buscarme una casa, lo que hacen los padres. Echarte un cable, y ahí están a día de hoy echándome un cable y lo que les queda».

Sobre la posibilidad de ver algún desnudo de Paula en el cine: «Mira de momento no lo he tenido que hacer, a lo máximo que he llegado siempre ha sido a la ropita interior y no creo ya que a estas alturas...»

En cuanto a su estabilidad familiar señala que también disfruta de ella ya que «estoy muy bien acompañada, están mis padres pasando una temporada, han venido para echarme un cable. Ahora les doy libre, ahora que ya no voy a estar rodando, ya me puedo ocupar yo sola de todo».

De las ausencias en casa, dice llevarlas mal porque «yo soy muy casera, pero ya no por el hecho de la niña, es que yo soy muy casera. Soy muy poco de salir, me gusta viajar pero con ella. Me gusta, echo de menos mi momento pijama y zapatillas de casa».

Paula Echevarría también adelanta cómo van a ser sus navidades: «yo la navidad es una época del año que me encanta, siempre lo digo. Si tengo que elegir entre verano y navidad no sé, pero como época bonita y entrañable desde luego es la navidad y yo soy muy de poner árbol, si puedo hasta pongo luces en el jardín, me visto yo de elfo navideño, hasta el perro. Yo daría algo por ese momento mágico casa americana decorada hasta las trancas. Además soy muy de hacer cenas con las amigas, de amigo invisible, con los compañeros de trabajo, me gusta propiciar el ambiente navideño. Como siempre viajaré a Asturias para estar con la familia, les echo mucho de menos y aprovecho esa época para estar muy pegadita a ellos».

Respecto esos comentarios que apuntan a que David Bustamante quiere pasar Nochebuena con su hija, Paula comenta que: «Yo me pregunto quién estaba ahí. Si es que había que estar en algún momento porque es que ni siquiera sabemos si esa conversación ha existido, con lo cual ni entro ni salgo. Estoy cansadísima, llevo un año oyendo muchas barbaridades y muchas tonterías porque no las puedo calificar de otra manera. Cuando las cosas no tienen ni pies ni cabeza al final es mejor no entrar».

Vivir una situación como la que está atravesando no quiere decir que esté cerrada a la diversión, a salir. «No estoy cerrada a vivir, antes le decía a una compañera tuya que yo tengo una frase: para atrás ni para coger impulso. Poner el foco en el futuro. Ahora mismo en lo que tengo el foco puesto es próximamente las navidades y en el año 2018 en todos los proyectos que te acabo de contar y en que todo siga igual de bien».

En cuanto a cómo se encuentra su relación con David, no se quiere pronunciar al respecto y quiere dejar claro que «en el fondo el plan es el mismo, es pasar la Navidad con la familia y la Nochevieja viajar si se da la oportunidad. Todo está por ver».