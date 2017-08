Paula Echevarría 'le canta las 40' a una usuaria de Instagram Paula Echevarría tomando el sol en la piscina. / Instagram A la usuaria no le gustó como la actriz motivaba a sus seguidores a hacer deporte EL NORTE Viernes, 4 agosto 2017, 18:49

Paula Echevarría vuelve a estar metida en líos. Si hace unos días tenía algún 'problemila' con un paparazzi que le quería sacar una fotografía en Marbella, ahora la 'pelea' la ha mantenido con una usuaria de Instagram.

Por lo que parece una usuaria no ha visto con buenos ojos los comentarios de la asturiana sobre la motivación para hacer deporte y no ha tenido ningún problema en decírselo, aunque la actriz tampoco se ha quedado callada, según recuerda Bekia.

Paula publicó en la red una fotografía en la que aparece haciendo deporte, con una pierna en alto y sosteniéndose con los brazos, y al lado del texto: «No valen las excusas, en cualquier sitio se encuentra un rincón perfecto, no hace falta tener un kit de entrenamiento, ni cargar con conjuntos ideales, ni marcar una hora concreta.. si se quiere se hace!».

Al leer esto, la usuaria le respondió: «No hace falta un kit de entrenamiento' dijo la que tiene un personal trainer... 'ni cargar con conjuntos ideales' dijo la que constantemente hace referencia al consumismo y a las marcas».

La actriz en vez de mantenerse en silencio optó por darle respuesta a la usuaria: «Para ser graduada en psicología tienes muy poca por lo que veo... No digo que yo no tenga un kit o 10, que no tenga un modelito o 20... no te equivoques y no quieras equivocar a los demás... Digo que no son necesarios, que si se quiere se hace, donde sea y como sea... Y eso se llama motivación. De nada guapi», concluyó.