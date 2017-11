Pastora Soler llegó a pensar en quitarse la vida al quedarse sin voz Pastora Soler con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'. / Telecinco La cantante acudió a 'Mi casa es la tuya' donde se sinceró sobre sus años de retiro EL NORTE Jueves, 16 noviembre 2017, 10:59

Pastora Soler fue la invitada en una nueva entrega de 'Mi casa es la tuya'. En esta ocasión, la cantante invitó a Bertín Osborne a su casa de Coria, en la que abrió su corazón al presentador y a los espectadores. Durante la extensa entrevista, hablaron de su participación en Eurovisión para saber algo más del festival y de sus entresijos y teniendo en cuenta que tenía como invitadas a Rosa López, Soraya Arnelas, Remedios Amaya y la ganadora de festival Masiel.

«Después de Eurovisión, comencé a ponerme el listón muy alto», apuntó la cantante, que añadió: «La siguiente tanda de conciertos después del certamen la abrí sin disfrutar. Empecé a ser muy exigente conmigo misma, dejé de salir, de hablar, incluso de reír porque me cansaba la voz. Dejé de lado a Pili Sánchez, el nombre real de la cantante».

Todos estos problemas se iban sumando hasta que un día, durante un concierto en Sevilla, se desmayó en mitad del escenario: «Estaba muy nerviosa y veía que el nervio no se aplacaba. Empecé a hiperventilar durante una canción y cuando la terminé me desmayé. Cuando recuperé la conciencia, estaba entre bambalinas sentada. Me quería recuperar y salir, pero mi marido no me dejó. Me dolía más por la gente de allí que por mí», comentó Soler.

Una vez recuperada, «seguí hacia delante con los siguientes conciertos, pero fue el mayor error. Se me olvidaban las letras, me entraba ansiedad... Estaba destruyéndome, estaba destruyendo a Pastora y a Pilar». Pero todavía no había llegado lo peor, que sucedió en un concierto en Málaga en el que entró en pánico. Se llegó a una situación que hasta su marido, Francis Vinolo, tuvo que subir al escenario para anunciar la interrupción de la gala y pedir perdón. «Cuando me quedé sin voz, me dieron ganas de quitarme la vida» y al llegar a casa pensó: «Se acabó, he sido muy feliz durante 20 años, pero ya no puedo más. Después, escribí un mensaje en las redes sociales donde anuncié mi retirada y, madre mía ¡la que se lío!».

Durante un tiempo, Pastora Soler se quedó sin voz: «Dejé de cantar por completo. Ni en casa, ni en la ducha... Me daba mucha pena el silencio que había en mi casa». Pero ese vacío duró muy poco: «Al mes de todo esto me enteré de que estaba embarazada. No volví a cantar hasta que empecé a sentir a mi bebé en la barriga».

Su niña se ha convertido en su milagro, la que se ha encargado de traerle la ilusión de nuevo y volver a los escenarios con más fuerza que nunca, según recoge el portal 'Bekia'.