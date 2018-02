Paso a paso para restar años al rostro con yoga facial 02:13 Ara Rosón tiene un método para entrenar la musculatura del rostro que se inspira en algunos principios del yoga GLORIA SALGADO Madrid Martes, 20 febrero 2018, 13:01

Según un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad de Northwestern (EE UU), si realizamos ejercicios faciales diariamente, podemos tonificar los músculos de nuestro rostro y rejuvenecer. Pero no hay que cruzar nuestras fronteras para conocer de cerca estas técnicas que lleva investigando desde hace más de diez años la madrileña Ara Rosón, pionera en gimnasia y yoga facial. Una técnica que ya practican famosas como Meghan Markle o Gwyneth Paltrow.

La terapeuta y especialista en lifting facial, que a finales del mes de febrero publicará su primer libro, 'Yoga facial con Ara Rosón. Belleza más allá de tu piel' (Vive el Libro), tiene un exclusivo método para entrenar la musculatura del rostro que se inspira en algunos principios del yoga: la isometría, las posturas y contraposturas, los estiramientos estáticos, la concentración a la hora de realizar los ejercicios y la respiración lenta.

Con constancia, Rosón promete combatir la pérdida de densidad de todos los tejidos, la acción de la gravedad y las arrugas de expresión ejercitando la musculatura del rostro. “Estirar y tonificar la musculatura facial para prevenir el descolgamiento facial y descontracturar el rostro. No nos olvidemos que debajo de una arruga facial hay un músculo contracturado y las arrugas son siempre perpendiculares a la dirección de la acción del músculo que las provoca”, explica.

La importancia de cómo entrenar

Un método en el que la importancia es cómo se entrena. Porque ejercicios de yoga y gimnasia facial hay muchos, pero lo relevante no son los ejercicios en sí, sino la forma de ejecutarlos. “El yoga facial como tal no existe, ya que en el yoga tradicional no existen asanas específicas para la cara. Sin embargo, el método de entrenamiento facial que explico en mis talleres y que expongo en mi libro está inspirado en muchos de los principios del yoga y lo aplicamos para entrenar la musculatura facial, principalmente la isometría o entrenamiento estático y los estiramientos”, confiesa.

La isometría es el tipo de entrenamiento ideal para entrenar la musculatura de la cara porque “evita que se generen arrugas en la ejecución de los ejercicios, consigue aumentar la fuerza y el tono muscular en muy poco tiempo, permite reforzar los ligamentos faciales, los anclajes naturales del rostro, y en el idóneo para entrenar una musculatura tan sutil como la facial, de la que apenas tenemos consciencia corporal”, analiza Ara Rosón.

Unos ejercicios no adecuados o mal ejecutados, pueden sobrecargar los músculos y acentuar los problemas de flacidez y caída de tejidos y alterar las articulaciones, por lo que es importante estar guiados por un profesional.

Próximos talleres ¿Cuándo? Martes 13 de marzo, miércoles 14 de marzo y domingo 6 de mayo -día de la Madre-. ¿Dónde? Arsenal Femenino Madrid, C/ Ortega y Gasset, 82. Tel. 91 402 50 00

'Face ball'

Una rutina de 10 a 15 minutos al día mejora los efectos del descolgamiento facial. El mismo objetivo que plantea para sus lectoras en el libro que estará a la venta a partir de febrero. 'Yoga facial con Ara Rosón. Belleza más allá de tu piel' (Vive el Libro), que cuenta con ejercicios acompañado de fotografías e ilustraciones sobre los músculos que intervienen, pretender ser “un manual práctico cuya finalidad es obtener un lifting natural de todo el rostro y alisar arrugas. El objetivo del programa es desarrollar una rutina de 10 ejercicios faciales aptos para todo el mundo, fáciles y sencillos de ejecutar y que no requieran más de 10 minutos al día”, precisa Ara Rosón. Un paso a paso claro, esquemático y sencillo de los distintos ejercicios y de los beneficios que deben esperar con la ejecución de cada uno de ellos.

El método de yoga facial de Ara Rosón incluye, además, la técnica del 'face ball', que permite también estimular los huesos del cráneo y reforzar el trabajo de estiramiento muscular, “ya que el descolgamiento facial se inicia en el envejecimiento del cráneo y es una causa mucho más relevante que la pérdida de colágeno y elastina. Porque es importante trabajar hueso, músculo y piel, y abordar todas las causas que intervienen en el descolgamiento facial”, aclara la especialista en lifting facial.