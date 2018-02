Una participante de 'Cámbiame' hiperventila al ver su nuevo 'look' La sorpresa de Olga al ver el corte de pelo. / Telecinco La joven exclamó al ver el resultado: «Me habéis dejado calva» EL NORTE Jueves, 8 febrero 2018, 14:04

'Cámbiame' no deja, ni dejará de sorprendernos. Aunque la mayor parte de los participantes salen satisfechos con su nuevo 'look', hay algunos que no están demasiado conformes, como le sucedió el pasado 7 de febrero a Olga, que se sometió a un cambio express en directo. En un momento dado de la transformación, se echó la mano al cuello y entró en pánico al ver lo corto que tenía el pelo. «Madre mía, me habéis dejado calva», exclamó la joven.

Carlota Corredera, minutos después, para intentar aliviar el estado de Olga le pidió al novio de la chica que le enviara un mensaje de apoyo y éste gritó: «Tranquila, vida mía, que tú siempre estarás guapa»

A pesar del mal trago inicial, Olga quedó satisfecha con el cambio, aunque, eso sí, antes de salir por la pasarela empezó a hiperventilar.

Natalia Ferviú, feliz

Por otra parte, todavía se habla por los pasillos de Mediaset de la marcha de Natalia Ferviú del programa. La estilista decidió abandonarlo el pasado 2 de febrero después de una discusión en el plató. Dos días antes, había mantenido un gran enfrentamiento con Paloma González Durántez y Pelayo Díaz, desembocando en su salida del programa, entre lágrimas y gritos en directo.

Ahora, la joven se muestra feliz por haber tomado esa decisión, y tanto ella como su novio, Carlos Pereira, han subido a sus respectivas cuentas de Instagram fotos en las que muestra su alegría por la decisión tomada, según apunta el portal 'Fórmulatv'.