La pareja con síndrome de Down de 'First Date' conquista a los telespectadores Sara y Manolo en el restaurante de 'First Dates'. / Cuatro Sara y Manolo no dudaron en tener una segunda cita EL NORTE Martes, 5 diciembre 2017, 14:51

El restaurante de 'First Date' tuvo anoche una visita que difícilmente olvidarán los telespectadores. No la protagonizaron dos famosos de relumbrón, sino dos jóvenes con síndrome de Down, que aseguraron que nunca habían tenido pareja.

Como es habitual en el programa, los dos se sentaron frente a frente y comenzaron a hablar de lo que le gustaba al uno del otro, mientras no dejaban de agarrarse de la mano.

Manolo, cuando se enteró de que Sara nunca había tenido pareja, le preguntaba cómo le gustaría que fuera su primer amor: «Cómo tú», respondía ella sin dudar.

Él quería saber cómo sería su hombre perfecto: «Que sea simpático, buena gente, amable, que me trate bien, que me cuide..., menos mal que estás tú aquí». Al oír estas palabras de Sara, el joven le contestaba «vas a tener todo eso».

El primer beso en la mejilla se produjo en el jardín y, a continuación, los dos coincidían en pedir una segunda cita: «Yo tendría una segunda cita con Sara porque para mí es muy buena», decía Manuel, mientras ella señalaba: «Tendría una segunda cita con él porque es un chico muy simpático, bueno y cariñoso».

Las redes sociales no se olvidaron de esta cita tan especial en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y aplaudieron la iniciativa que había tenido en esta ocasión 'First Dates', según recoge 'Vertele'.