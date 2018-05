Isa Pantoja quiere hacer las paces con su abuela Doña Ana Isa Pantoja en 'Sábado Deluxe'. / Telecinco La madre de la tonadillera atraviesa por un delicado estado de salud EL NORTE Lunes, 30 abril 2018, 11:44

Isa Pantoja fue la invitada la pasada semana de 'Sábado Deluxe' para hablar, entre otros temas, de su posible infidelidad con su prometido, Alberto Isla, quien, por el momento no puede manifestarse, al estar participando en 'Supervivientes 2018'.

Durante el transcurso de la entrevista, la hija de Isabel Pantoja no quiso hablar sobre Alberto, no obstante, apuntó que cree que su madre no le ha demandado y sobre sus infidelidades no tardó en desmentirlas: «Yo no me he liado ni con el que decís de la feria ni con nadie. No he sido infiel a Alberto».

Por su parte, Gaby Sánchez, exconcursante de 'MYHYV', comentó que Alberto Isla le dijo que era la mujer de su vida, mientras empezaba a salir con Isa. Lo peor del caso es que los dos llevaban el mismo tatuaje, un corazón con la inicial del otro. Gaby también dijo que el concursante de 'Supervivientes' llamaba a la hija de la tonadillera «Sincu, de sin cuello».

A pesar de estos comentarios, Isa Pantoja volvía a repetir que confía en Alberto y no se cree que le haya sido infiel.

Risto Mejide que entró en el programa para hablar de la nueva temporada de 'Chester', no quiso abandonar el plató sin preguntarle a Isa: «¿Qué es lo que no te apetece repetir de lo que has hecho hasta ahora?», a lo que ésta le contestaba: «Yo creo que el peor error que he hecho hasta ahora ha sido hacerle daño a mi madre hablando de cosas que no tenía que haber hablado».

Chabelita también hizo una declaración que puede significar un antes y un después en las relaciones de la familia Pantoja: «La próxima vez que vaya a Cantora, además de darle un beso a mi madre también se lo daré a mi abuela», comenta Isa Pantoja haciendo referencia al delicado estado de salud de Doña Ana, según recoge el portal 'Chance'.