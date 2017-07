La panadería de Pastel Caliente, de 'Juego de tronos', se hace realidad Uno de los panes de la ficción llevados a la realidad. / Instagram Por el momento, solo se podrá acceder a los dulces vía online, a través de la aplicación Deliveroo EL NORTE Jueves, 27 julio 2017, 20:17

'You know nothing, John Dough' es el nombre que ha dado Ben Hawkey, actor que interpreta a Pastel Caliente en 'Juego de Tronos', a su nueva panadería. Su apertura coincidió con el incio de la séptima temporada de la ficción de HBO, de manera que ya se pueden degustar los dulces que su personaje elaboraba en la ficción, según recoge el portal Formulatv.

«Los panes de lobo huargo de Pastel Caliente son los favoritos de los fans de 'Juego de Tronos', y la gente siempre me está preguntando por el secreto de mi receta. No puedo compartirla, pero los clientes tendrán la oportunidad de probarlos ellos mismos sin necesitar de ir a Desembarco del Rey», apunta Hawkey.

Por el momento, quien quiso disfrutar de los dulces, solo podrá acceder a ellos vía online, a través de la aplicación Deliveroo.

La reaparición de Ben en el 7x02 de 'Juego de tronos' fue muy relevante ya que se reencontró con Arya Stark y le informó de los cambios de gobierno en Invernalia.