Pamela Anderson, a favor de la independencia de Cataluña La actriz canadiense Pamela Anderson. / Reuters La actriz canadiense ha recibido infinidad de críticas por su planteamiento en las redes sociales EL NORTE Miércoles, 8 noviembre 2017, 13:18

Pamela Anderson se ha ganado una oleada de críticas por posicionarse a favor de la independencia de Cataluña en las redes sociales. No hay que olvidar que la posición ante un conflicto de este tipo por parte de personajes conocidos influye de una manera importante en los ciudadanos. Por ejemplo, a Carmen Lomana, según recoge ABC, no le ha importado expresar su opinión: «No tengo miedo a que no me vuelva a salir ningún contrato en Cataluña». Del mismo modo que al torero Juan José Padilla: «Estoy a favor de la unidad de España, nunca en contra. He conocido una España plural, contundente y con principios».

Pero no todos opinan igual, como es el caso de la actriz canadiense Pamela Anderson, que ha explicado su postura a través de un comunicado en el que dice que la situación que se está viviendo «es producto de que los catalanes se hayan sentido reprimidos durante mucho tiempo» y, además, ha criticado la actuación del gobierno, «un partido que solo sabe trabajar con la provocación». «No está muy claro qué porcentaje de la población catalana realmente desea la independencia», ha señalado, a la vez que ha animado a los catalanes a realizar un referéndum legal, «pues es lo mismo que ya hizo Reino Unido con Escocia», así «a los catalanes se les daría la opción y el trato justo, la justicia y la oportunidad de decidir adecuadamente sobre su gobierno».

A los pocos minutos de 'navegar' por la red, llegaron numerosas reacciones, la mayoría en contra de la actriz.