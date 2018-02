Palomo Spain: «Es imposible que la ropa (de Inditex) sea de buena calidad con los precios que tiene» Palomo Spain junto a Risto Meijide en 'Chester'. / Cuatro Acudió como invitado al programa de Risto Meijide 'Chester' EL NORTE Lunes, 12 febrero 2018, 14:07

Palomo Spain es uno de los referentes de la moda española. Un fenómeno que es díficl de entender, tal y como ha explicado Risto Meijide en su programa 'Chester': «Propuse que me vistieses para este programa pero tus diseños están pensados para ti y no para mi».

El publicista le preguntaba: «¿Cómo pasas de ser anónimo a vestir a Beyonce?», a lo que Palomo Spain le contestaba: «Aquello tuvo una gran repercusión. En realidad Beyonce tuvo varias de mis prendas anteriormente y las devolvió, después dijo que las quería y no solo de manera prestada sino comprarlas, algo poco común entre los famosos. Compró 8 looks y aquello dio la vuelta al mundo» y añadía: «Eran las siete de la mañana y me llegó un mensaje de mi prima, en el que había una foto de Beyonce, preguntándome si la ropa que llevaba era mí».

El diseñador también confesó que no tiene ninguna intención de irse de España, incluso de salir de su pueblo. Pedro Almodóvar, uno de sus grandes amigos, fue uno de los que ha aconsejado que nunca abandone su tierra.

También abordó su relación amor-odio con el grupo Inditex: «Al terminar la carrera me llamaron para trabajar en Inditex, hice la entrevista pero nunca me volvieron a llamar. Mi idea era más de lujo e idealizada. Tengo una relación de amor y odio con Inditex, por su culpa se ha perdido la cultura de la moda, nos hemos acomodado a eso y la gente ya no invierte en moda. Es imposible que su ropa sea de buena calidad con los precios que tiene».

No obstante, no oculta su admiración por Amancio Ortega por crear el imperio que tiene ahora, partiendo de la nada, según recoge Bekia.