Paz Padilla sufre en 'Sálvame' pero «nunca dejaría» el programa Paz Padilla, en uno de los programas de 'Sálvame'. / Telecinco La presentadora explicó en 'Mi casa es la tuya' las situaciones límite que vive en el espacio de Telecinco

Paz Padilla nunca había hecho revelaciones tan esclarecedoras sobre su comportamiento como presentadora de 'Sálvame'. La gaditana ha aprovechado 'Mi casa es la tuya' para confesar a Bertín Osborne todo lo que sufre en el espacio de Telecinco, como recoge la web de 'Bekia'.

«Yo sufro mucho en el programa», reconoció, lo mismo que los colaboradores, que, según Padilla, se sitúan al límite: «Lo pasan muy mal (los colaboradores), en el programa sacan todos sus sentimientos. Muestran sus vidas continuamente, se exponen... Y yo entiendo que a veces lo pasen mal, pero tengo un papel y lo tengo que hacer».

Paz, de forma distendida, aclaró que ella se lleva bien con todos sus compañeros porque, en el fondo, «todos son buenas personas y realmente les quiero a todos. A veces les provoco, les grito, y ellos se enfadan conmigo, pero es mi trabajo... Yo me llevo bien con todos, han intentado que tenga problemas con todo el mundo, pero yo no tengo problemas con nadie».

La humorista gaditana también habló de sus 'rivales' al frente de 'Sálvame' -Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez- y sobre las posibles crispaciones entre ellos, algo que Paz desmintió: «Jorge nunca me ha visto como un rival, sino como una ayuda, y a mi me pasa lo mismo con Carlota. Antes no tenía vacaciones y gracias a ella puedo descansar. Lo mismo fui yo para Jorge».

Bertín Osborne aprovechó la presencia de Padilla para preguntarle sobre lo bueno y lo malo que ha representado para ella 'Sálvame': «Como bueno me ha ayudado a que no le tenga miedo a nada. Me enfrento a todo tipo de situaciones y siempre de manera improvisada. Por otro lado, a mí me ha quitado el respeto que la prensa me tenía como personaje. Pensaron que como era presentadora de un programa de cotilleo tenían derecho a seguirme y hablar de mi vida, pero yo nunca he vendido nada y no lo venderé, aunque lo respeto, de hecho vivo de eso».

Padilla zanjó cualquier cambio profesional en un futuro con una frase rotunda: «Nunca dejaría 'Sálvame' y el día que se acabe me gustaría irme con él».