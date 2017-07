A Paz Padilla no le gusta que su hija sea blogger, pero lo respeta Paz Padilla en 'Sálvame'. / Telecinco Mila Ximénez ha criticado que Anna publique hasta lo que desayuna EL NORTE Viernes, 21 julio 2017, 18:57

La mayoría de edad recién cumplida por Andrea, la hija de Belén Esteban, ha puesto sobre la mesa de debate la dificultad que supone ser una persona famosa y tener una hija que se pueda convertir en noticia con facilidad.

Colaboradores de 'Sálvame' le han preguntado a Paz Padilla cómo vivió ella el momento en que su hija cumplió 18 años. Entre otras cosas, ha comentado: «Ella tomó la decisión de ser blogger, no me gusta, pero lo tengo que respetar» y ha añadido: «Le digo que hay que vivirlo con naturalidad, pero con prudencia porque no es una niña normal igual que no lo soy yo».

No obstante, Padilla no se ha librado de los comentarios de Mila Ximénez que ha reprochado a su hija Anna que cuente hasta lo que desayuna, a lo que la presentadora le ha dicho: «Ella es blogger, es una influencer, es una 'it girl' como lo llaman. Lo tengo que respetar, porque la mayoría de los jóvenes hacen lo mismo. Hoy en día es la manera que tienen de relacionarse y comunicarse. No puede entenderlo mi madre porque tiene 90 años».