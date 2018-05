Hacen las paces Taylor Swift y Katy Perry. / Instagram Katy Perry y Taylor Swift han estado enfrentadas durante los últimos cinco años EL NORTE Miércoles, 9 mayo 2018, 16:19

La enemistad entre Katy Perry y Taylor Swift ha sido bien conocida por todos y hasta tal punto que ha estado reflejada en la canción de una de ellas, 'Bad Blood', con frases como: «Tengo cicatrices en mi espalda del puñal que me clavaste».

Tal enfrentamiento hacía pensar que, difícilmente, arreglarían sus problemas, pero después de cinco años han dado un paso hacia la reconciliación.

Katy Perry ha dado su brazo a torcer pese a que el pasado año se negó a enterrar el hacha de guerra, como bien explicó en el programa 'Carpool Karaoke'. Pero ahora parece que ha cambiado de idea y ha enviado a Swift un paquete muy especial en su primera noche de gira del álbum 'Reputation'. Dentro había una carta de disculpa y una rama de olivo que ha conmovido a la artista. «Vieja amiga. He estado reflexionando en nuestros malentendidos pasados y los sentimientos que hay entre nosotras. De verdad, quiero aclarar las cosas...», se leía en la carta.

Al recibir el mensaje, Swift ha querido agradecer el detalle: «Pues he vuelto a mi camerino y me he encontrado esta rama de olivo. Esto significa muchísimo para mí. Gracias, Katy».

Katy Perry y Taylor Swift siempre fueron unas grandes amigas, hasta que Perry le robó unos bailarines a Swift cuando su gira estaba a punto de comenzar. Una versión que no coincide con la de Katy, que señaló que fueron despedidos previamente.