Pablo Iglesias da más detalles de la compra de su chalé Pablo Iglesias e Irene Montero. / Efe El líder de Podemos ha revelado el tipo de interés de la hipoteca de su nueva vivienda

El chalé que se compraron hace unos días Pablo Iglesias e Irene Montero por 600.000 euros está dando mucho juego, sobre todo por las críticas recibidas por los partidos de la oposición, acusando al líder de Podemos de contradecirse.

Ahora, el político ha desvelado el tipo de interés que tiene que afrontar. Se trata de un préstamo que han pedido a la Caja de Ingineros, con un tipo de interés variable, que será del 1,5% el primer año y del 1,25% los 29 restantes más Euribor.

La pareja remitió un comunicando revelando que se trata de na hipoteca de 540.000 euros a pagar en 30 años, y por la que abonarían unos 1.600 euros al mes, pero al desconocerse el tipo de interés a consecuencia del préstamos concedido, en los últimos días se han propagado los rumores sobre la posibilidad de que la pareja hubiera obtenido su hipoteca en condiciones ventajosas, según recoge el portal 'Bekia'.

Iglesias ha comentado a un grupo de periodistas en las puertas al Congreso de los Diputados que con la compra de su chalé «se han traspasado algunas líneas rojas», refererente a su intimidad. «Nadie en España ha tenido que responder en un canutazo a la pregunta del tipo de interés que paga por su hipoteca. Nosotros sí lo hemos hecho. Ojalá algunos aprendan y en el futuro podamos conocer las hipotecas que pagan todos los políticos, pero yo no deseo ver fotografías de las casas en las que vive Pedro Sánchez, Rivera o sus hijos».

Con esas cifras, la pareja más de 1.850 euros al mes durante el primer año y más de 1.700 el resto de mensualidades. La razón de haber escogido la Caja de Ingenieros se debe a que es la misma que su partido utiliza para gestionar su dinero. «Procuramos buscar bancos que de alguna forma aseguren un comportamiento ético dentro de lo que es el sistema financiero. Una de las razones por las que Irene y yo elegimos Caja de Ingenieros no es solamente la rentabilidad y la solvencia demostrada por esta entidad, que no se vio afectada por la crisis, sino porque, hasta donde sabemos, jamás han llevado a cabo un desahucio contra ningún particular, y para nosotros ese era un asunto importante», ha señalado Iglesias.