Pablo Alborán: «Al salir del escenario mi vida era horrible» Pablo Alborán junto a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'. / Telecinco El cantante malagueño acudió al programa 'Mi casa es la tuya' donde Bertín Osborne le preguntó por las razones que le llevaron a hacer un parón en su carrera musical EL NORTE Jueves, 26 octubre 2017, 12:53

Pablo Alborán ha sido el último invitado de 'Mi casa es la tuya'. Después de dos años retirado de los escenarios, ha acudido al programa que presenta Bertín Osborne para contar, entre otras cosas, las razones que le llevaron a hacer ese parón en su carrera. Durante la velada, también estuvo María Esteve, hija de Marisol e íntima amiga del cantante y la encargada de preparar la comida, que constaba de hamburguesas y brochetas de carne. A la cita se unió Fabiola, la mujer de Bertín, que propuso un juego entre los presentes, el 'yo nunca', donde los comensales desvelaron secretos íntimos.

'Mi casa es la tuya' también contó con el testimonio de amigos del cantante como Sandra, Begoña y Juanma; Celia Flores, cantante y hermana de María Esteve, y el también cantante Pablo López.

Bertín preguntó, sin rodeos, a Pablo Alborán la razón de ese parón en los escenarios y el cantante le contestó: «Llegó un momento en el que dejé de disfrutar. Me di cuenta después de un concierto, cuando reparé en que algo en mi vida no estaba bien, en que se estaba mecanizando todo a mi alrededor. Pensé 'se acabó'. Simplemente no me sentía yo. Antes intentaba controlarlo todo, si algo no iba como quería me afectaba, hasta las cosas más pequeñas».

Durante estos dos últimos años sabáticos, cuenta el malagueño que «he podido ir a la playa y que nadie se diera cuenta de que era yo, ser libre. Se me había olvidado lo que era tomar algo tranquilamente, sin que me mirasen o me sacasen una foto».

El cantante también recordó una de las peores etapas: «Hubo una época de mi vida en la que mis momentos de paz solo estaban en el escenario, cuando salía de allí mi vida era horrible». Todo ello le llevó a pedir un apoyo psicológico: «Fui al psicólogo, para que me echara un cable. Hubo un tiempo en el que llegaba a casa y se me caía el mundo encima. Eran muchos contrastes diarios, de repente tenías un escenario apoyándote y cuando llegabas a casa había un silencio absoluto».