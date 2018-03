Óscar Casas insinúa que su hermano Mario sale con Blanca Suárez Óscar Casas, izqda, junto a su hermano Mario. / Instagram El joven es una estrella de las redes sociales, cuenta con un millón y medio de seguidores en Instagram EL NORTE Jueves, 15 marzo 2018, 17:31

Óscar Casas, el hermano del actor Mario Casas, se está convirtiendo en una estrella de las redes sociales. De hecho, cuenta con casi millón y medio de seguidores de Instagram, por lo que muchas firmas quieren que sea la imagen de sus productos, según recoge 'Chance'.

Óscar quiere dejar claro que nadie le ha abierto el camino, aunque no puede omitir que su hermano le ha ayudado mucho: «Él me ayuda mucho, me da muchos consejos, pero bueno, uno tiene que currárselo y trabajar duro». Aunque ha querido dejar claro que para él Mario es todo un ejemplo a seguir: «Admiro sobre todo la constancia, siempre lo digo, a lo mejor uno cree que lo tiene, uno se relaja y él todavía con 31 años cada película lo da todo, eso es lo más importante, la constancia y el trabajo duro».

Óscar reconoce que su relación con su hermano es muy buena: «Sí, tenemos mucha confianza, nos contamos siempre todo y nos apoyamos mutuamente. Somos muy secta, la familia Casas, como las Kardashian».

Durante la entrevista, también salió el tema de Blanca Suárez y su posible relación con su hermano. Traicionado por el susbconsciente, y sin que nadie pronunciase el nombre de Blanca, él dijo: «Es monísima, la verdad es que siempre se han llevado súper bien, siempre han sido muy buenos amigos, es una tía fantástica» y también ha dicho que le gustaría que fuese su cuñada: «Es Blanca Suárez, a quién no le gustaría tener de cuñada a Blanca Suárez».