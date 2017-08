Oriana Marzoli, expulsada de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' Oriana Marzoli en 'Mujeres y Hombres y viceversa'. / Telecinco La presentadora, Emma García, no aceptó los insultos de la venezolana hacia Niko, tronista del verano EL NORTE Martes, 29 agosto 2017, 17:26

'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha vuelto a demostrar, una vez más, que las tensiones entre los protagonistas del reality forman parte del 'espectáculo'. En esta ocasión, el enfrentamiento se ha producido entre la presentadora, Emma García, y la asesora del amor Oriana Marzoli, que ha sido finalmente expulsada del plató, según recoge formulatv.

Todo empezó con una discusión entre la exparticipante de 'Supervivientes 2014' y Niko, tronista del verano, a quien ha dicho: «Tú no te vas a comer ni un mojón, te lo dije el otro día. Por eso discuten entre ellos, porque ellos son competencia y tú no eres nada». Unas palabras que no han gustado a Niko, que le ha llamado 'tonta'. En ese momento, Oriana ha perdido los nervios y le ha gritado: «¡A ver, payasito de turno, cuando tú vas, yo he ido, vuelto y regresado. Eres un payasito. Payaso. Ridículo! ¿Qué te levantas, para ponerte ante mí así? Barato, barriobajero».

Ha sido entonces cuando ha entrado en acción la presentadora que se ha preguntado en voz alta: «¿Pero ésta de qué va? Oriana, contrólate». Pero la venezolana no le ha hecho caso y ha seguido con sus insultos, por lo que Emma le ha exigido: «¡Qué te calles!» y ha añadido: «Una asesora del amor tiene que saber comportarse en todo momento, y tú no lo has hecho» y ha finalizado diciéndole: «Mira, vamos a hacer una cosa, que es muy rápida y muy fácil. Oriana, vete, y discute fuera del plató, y relajate».