Ellos también se operan: el antes y después de los futbolistas Cristiano Ronaldo. Estos son los jugadores que han pasado por el quirófano o por algún gabinete estético para mejorar su imagen CARLOS NIETO/MUJERHOY Miércoles, 18 octubre 2017, 07:44

Un conocido meme de internet dice "no eres feo, eres pobre". Lo cierto es que viendo algunos casos del antes y después de algunos futbolistas famosos, no le falta razón a ese meme. De Cristiano Ronaldo a Sergio Ramos, pasando por Iker Casillas, ¿quién no se ha hecho un retoque de vez en cuando?

Trasplantes de pelo, arreglo de la dentadura, rinoplastias o intervenciones para corregir las llamadas orejas de soplillo... La imagen que lucen en la actualidad algunos futbolistas famosos es el resultado de una inversión económica. (Más información en Mujerhoy.com)