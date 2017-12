'Operación Triunfo' también vive de cerca las elecciones de Cataluña Aitana una de las concursante de 'OT' que ha ejercido su derecho al voto. / Instagram Aitana, Alfred y Nerea han salido de la Academia para ejercer su derecho al voto EL NORTE Jueves, 21 diciembre 2017, 18:55

Los concursantes catalanes de 'Operación Triunfo 2017' no han querido pasar de largo su derecho de votar en las elecciones de su Comunidad Autónoma. Aitana, Alfred y Nerea han abandonado la Academia durante unas horas para poder ejercer su derecho a voto. A las 10:00 horas, los tres han votado en sus respectivos colegios electorales. Su decisición de votar ha sido aplaudido por los usuarios de Twitter, auque también había algunos que les recordaban que podían haber votado por correo.

Aitana, ya de regreso en la Academia, contó que sus mejores amigos y su madre la estaban esperando en el colegio electoral para saludarla: «Me han dejado bajar la ventanilla, aunque no podía gritar, mi madre estaba de espaldas y justo cuando he pasado se ha quedado mirándome. Después le he preguntado si me echaba de menos pero me ha dicho que no me podía decir nada. A mis amigos los he podido ver unos segundos»