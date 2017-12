Olvido Hormigos crítica a Terelu Campos por su polígrafo 'sexual' Olvido Hormigos. / Telecinco La exconcejala de Los Yébenes califica a la presentadora de «indigna» EL NORTE Jueves, 7 diciembre 2017, 12:20

Terelu Campos se sometió hace unos cuantos días a una serie de preguntas sexuales en el polígrafo de 'Sálvame Deluxe' y gracias a ellas pudimos saber que había tenido sexo en un avión, además de haber practicado sexo telefónico y que mantuvo una relación con el cantante Cristian Castro.

Como era de esperar, las críticas por sus respuestas no han tardado en llegar y uno de ellas procedían de Olvido Hormigos: «María Teresa Campos y Terelu siempre me han considerado una friki. Ellas siempre se han puesto como en otra categoría superior a mí y me han juzgado. Yo el programa no lo pude ver y no sé muy bien lo que dijo, pero me parece muy fuerte que ella haya accedido a hablar de esas cosas. ¿Qué ha cambiado en Terelu?», comentó la exconcejala de Los Yébenes, que añadía: «A mí ellas me han hecho sentir como una guarra e indigna muchas veces. ¿Ahora, quién es la indigna?. Es lo más normal, pero en ellas es raro cuando han ido siempre de dignas».

Olvido todavía se pregunta por qué Terelu ha accedido a que le hicieran esas preguntas, aunque cree que es por el aspecto económico. «Será por dinero, porque verla con una porra en la boca y hablando de lo que hace en un avión con su novio me parece insólito», apuntó.