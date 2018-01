Olivia Lua, la quinta actriz porno que fallece en 3 meses Olivia Lua. / Instagram Su muerte podría estar relacionada con la mezcla de drogas y alcohol EL NORTE Martes, 23 enero 2018, 18:12

Nueva muerte relacionada con el mundo de la industria de la pornografía. En tan solo tres meses han fallecido cinco actrices. A Shyla Stylez, Angust Ames, Yuri Lev y Olivia Nova se suma ahora una quinta joven, Olivia Lua. Las dos últimas pertenecían a la agencia Direct Models, que afirna que las dos compartían el mismo nombre artístico pero «es mera casualidad y en realidad ellas no se conocían».

La propia agencia ha emitido un comunicado en el que expresan su tristeza por la muerte de esta joven de 23 años. «Nosotros, en Direct Models, apenas podemos dar crédito a estar haciendo un comunicado como éste, no una sino dos veces, en tan poco tiempo. La coincidencia de que estas dos actrices compartieran el mismo nombre escénico, Olivia, es mera casualidad y en realidad ellas no se conocían. Direct Models no ha hablado con el médico forense y no tiene información sobre una autopsia o un informe toxicológico. Estamos profundamente conmocionados y entristecidos. Expresamos nuestra simpatía hacia sus allegados», y continúa el documento: «Recientemente, se han hecho muchos comentarios sobre el número de estrellas adultas que han muerto en el último año y con gran tristeza debemos informar que la lista ha crecido. Hemos sabido que Olivia Lua ha fallecido, descanse en paz».

En el comunicado dejan claro que Lua ya no trabajaba allí: «Olivia se unió a Direct Models en abril de 2017, aunque dejó de trabajar a principios de octubre del año pasado porque había decidido enfrentarse a sus demonios personales, lo que la llevó a pasar tres meses en un centro de rehabilitación, de la que había salido hace aproximadamente un mes, deseando volver al trabajo a principios de este año».

En el comunicado hablan de posibles razones de su fallecimiento: «Hoy supimos que había ingresado de nuevo hace una semana en otra institución de West Hollywood, donde la encontraron muerta. La familia y sus amigos cercanos cuentan que estaban muy preocupados por el volumen de medicamentos prescritos a Olivia y por el peligro que esto representaba para ella, si se mezclaban con drogas y alcohol. Se cree que ésta es la causa de su muerte».