Olga Pronina, la instagrammer de las motos, muere en un accidente Olga Pronina posa sobre su moto. / Instagram 'La reina de las motos' chocó contra un quitamiedos en una carretera de Rusia EL NORTE Viernes, 4 agosto 2017, 12:54

Los aficionados al mundo de las dos ruedas están atravesando difíciles momentos. Si ayer fallecía el campeonísimo Ángel Nieto por un fatal accidente, hoy nos enteramos de que Olga Pronina, conocida con el sobrenombre de 'La reina de las motos', falleció el pasado miércoles, también a causa de un accidente.

Según parece la instagrammer se estaba grabando con el móvil mientras conducía su motocicleta cuando perdió el control y chocó contra un quitamiedos en una carretera de Vladivostok, Rusia, según recoge el portal 'Bekia'.

Esta mujer era una gran conocida de los asiduos a Instagram ya que colgaba vídeos en los que realizaba piruetas y acrobacias montada en sus dos ruedas, de una manera algo imprudente. De hecho sumaba más de 187.000 seguidores.

Pronina solía arriesgar al máximo sobre las dos ruedas, como ella lo expresaba en la red: «Me encanta porque me perdona mi estupidez, gracias por no faltarme nunca, por hacer mis noches solitarias mejor, por ayudarme a olvidar los problemas de mi vida, por entrenar mi cuerpo y mi cerebro. Gracias por regalarme libertad ... y sé que no estoy sola. Hay miles como yo, esos locos enamorados de sus caballos de metal».

Además de ser una gran aficionado al motor, también lo era a la moda y como tal compartía numerosas fotos sexys sobre su moto, una BMW BMW S1000R .