Ana Obregón recuerda la divertida pedida de mano de Davor Suker Ana Obregón con Lucía Etxebarría en 'Ven a cenar conmigo: gourmet edition'. / Cuatro La bióloga nunca ha llegado a casarse, aunque ha tenido muchos pretendientes EL NORTE Jueves, 15 marzo 2018, 16:25

'Ven a cenar conmigo: gourmet edition' se ha convertido en uno de los éxitos televisivos de Cuatro. En esta primera edición, han participado Ana Obregón, Rappel, Lucía Etxebarria y Víctor Janeiro. Los dos primeros han sido los ganadores, pero lo que más ha llamado la atención de la bióloga no ha sido su saber hacer en la cocina, sino la sorprendente confesión que hizo sobre el matrimonio.

Obregón contó que, aunque ella nunca ha pasado por el altar, sí que se lo han pedido más de una vez, como fue el caso de exfutbolista Davor Suker, quien no solo no obtuvo el premio final, sino que su petición acabó de forma accidentada. Durante una cena romántica de la pareja, el futbolista dejó una alianza para la bióloga dentro de una copa de vino y Ana Obregón al beberla casi se ahoga. «Casi tiene que venir la ambulancia porque se me quedó el anillo encajado», comentó.