Ana Obregón desmiente que su familia pase por una mala situación económica
Viernes, 6 octubre 2017, 19:08

Ana Obregón está enfadada con algunos medios de comunicacaión después de que se haya publicado que la familia de la actriz atraviesa por una delicada situación económica. La celebrity no ha dudado en aprovechar su participación como madrina en el Concurso Nacional de Pintura Urbana para negar esas informaciones. «Está claro que la crisis inmobiliaria nos ha afectado a todos, pero que yo sepa mi familia no se ha visto obligada a cerrar ninguna de sus empresas ni a despedir a ninguno de sus trabajadores. Ahí están todos mis hermanos trabajando, sigue todo el mundo cobrando su sueldo y todo fenomenal», dijo la actriz.

Al margen de tener que ser la portavoz de la familia, la intérprete de 62 años no deja de trabajar, sigue manteniendo el ritmo de trabajo que hace unas décadas atrás. Ahora se encuentra en plena gira de su obra de teatro. «Mi corazón está lleno, de amor a mis padres, a mi hijo, mi trabajo… Que venga un hombre ahora a fastidiarme y seguir perseguida todos los días ‘ahora tiene novio, ahora no lo tiene’, no lo quiero. Es que eso lo he vivido 35 años». También ha comentado que ha sido muy «vengativa con los hombres de su vida», sobre todo con Alessandro Lequio, padre de su único hijo, Alejandro Lequio García.