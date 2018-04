Nuevo expulsado en 'Maestros de la costura' Jaime ya no competirá por llegar a la semifinal en 'Maestros de la costura'. / TVE Jaime ha sido eliminado por no lograr el encargo para las Nancys Rubias EL NORTE Martes, 3 abril 2018, 11:58

'Maestros de la costura' inicia su recta final una vez que ya se conoce el nombre de los cinco participantes que estarán en la semifinal, no sin antes eliminar al sexto en discordia, Jaime. Durante toda la prueba, este participante no parecía encontrarse cómodo con el trabajo a realizar y, con el tiempo encima, fue el que más decepcionó a todos. Su traje para una de las Nancys Rubias no gustó a nadie y no fue del agrado incluso del protagonista como el propio Lorenzo Caprile le remarcó: «Se ha puesto el mono porque no quería dejarnos mal y es un profesional. Tenía muchas esperanzas en ti. Estoy entre dolido, triste y decepcionado».

El propio Jaime, según recoge 'Formulatv', no podía ocultar su mal sabor de boca: «Ahora estoy decepcionado conmigo mismo, me da más rabia haberme ido antes que otras personas que pueden ser más resolutivas que yo, pero que no cosen tan bien» y se ha defendido añadiendo: «Hoy en día vivo de esto, es complicado, pero no pienso tirar la toalla para nada. Si me puedo dedicar a la moda, lo compaginaré con el bordado».

Con la salida de Jaime se verán en la semifinal Luisa, Eduardo, Antonio, Mahi y Alicia, a tan solo dos programas de poder alzarse con el título.