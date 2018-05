De nuevo criticada Toñi Moreno. / Telecinco No ha gustado nada el comentario que ha hecho Toñi Moreno sobre Sofía Suescun EL NORTE Martes, 15 mayo 2018, 13:53

Toñi Moreno, la presentadora de 'Viva la vida', se ha vuelto a convertir en protagonista en las redes sociales, después de haber hecho un comentario poco afortunado que ha irritado a la audiencia.

Durante el transcurso del programa, debatía con sus colaboradores sobre la relación de Sofía Suescun con Raquel Mosquera en 'Supervivientes 2018'. Algunos señalaban que se trataba de una estrategia de la navarra al pensar que la peluquera tiene mucha ayuda del público. Una impresión que no compartía Moreno. La presentadora señalaba que todo el mundo puede tener sentimientos. «Y si no mira los nazis, que eran capaces de matar a los judíos, pero que luego se emocionaban con un gatito o una flor», ha afirmado.

Tras hacer en voz alta esa reflexión, la presentadora ha querido dejar claro que no estaba comparando a Suescun con los nazis sino que se trataba de un simple ejemplo. No obstante, esta aclaración no le ha salvado de las críticas negativas.