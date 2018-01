Hace nueve años que Lovely Pepa es acosada en las redes sociales Alexandra Pereira más conocida como la bloguera Lovely Pepa. / Instagram La joven ha tenido que soportar críticas sobre su físico, su trabajo y su familia EL NORTE Jueves, 25 enero 2018, 17:59

Alexandra Pereira, más conocida por Lovely Pepa en su faceta de influencer, también tiene que soportar las numerosas críticas que recibe todos lo días, tal y como recuerda 'ABC'.

La gallega se hizo famosa por ser una de las primeras en crear un blog de moda. Un éxito en las redes que le ha traído algún que otro disgusto, de ahí que haya decidido ahora denunciar a través de su Instagram Stories el acoso que ha venido sufriendo durante años: «Llevo sufriendo acoso por internet desde que comencé prácticamente con mi blog hace nueve años. Mujeres en su inmensa mayoría que se han dedicado y se dedican a intentar ridiculizarme, insultarme, hundirme. Esto ha ocurrido en foros, blogs, comentarios en mis perfiles e incluso en artículos de prensa», señala.

Harta de soportar la situación ha decidido, por fin, denunciarlo. La joven, de 29 años, tiene «un canal y los medios necesarios para ayudar a otras personas. Hace falta mucha fuerza y mucha personalidad para que no te afecten» y añade: «Nadie, nadie, puede deciros qué podéis o qué no podéis hacer. Nadie debe callarnos. Nadie tiene derecho a hacerte sentir mal si tú no lo quieres».