Nuevas y preocupantes informaciones sobre la enfermedad de Álex Lequio A pesar de que en un principio parecía que la visita iba a ser corta, lo cierto es que tanto Álex como su madre continúan en la ciudad estadounidense EL NORTE Sábado, 12 mayo 2018, 12:04

Hace un mes, y como siempre de manera involuntaria, Álex Lequio copaba los titulares de la prensa rosa después de que la revista «Diez Minutos» publicase unas imágenes en las que aparecía, junto a sus padres Alessandro Lequio y Ana Obregón, entrando en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, un centro médico en Nueva York especializado en el tratamiento del cáncer. Allí permanecieron toda una tarde. Les acompañaba también la novia de Álex, Francisca González.

Desde ese momento mucho se ha hablado sobre la posible enfermedad de Álex. Incluso la expareja de su padre, Antonia Dell'Atte, proporcionó a la prensa unas palabras que no hicieron más que aumentar los rumores: «Yo sé que ha pasado algo, porque se ha publicado. Sé que el hermano de Clemente, el hijo de Ana y de mi ex no se encuentra bien», comentaba la musa de Giorgio Armani mientras disfrutaba de la Feria de Sevilla y en declaraciones a la revista «Corazón». «Son cosas tan privadas, que creo que no tendrían que haber salido nunca a la luz», respondió de manera tajante. «No voy a contestar a nada más. De verdad que no sé nada. Te lo digo con total honestidad. Me abstengo de hacer comentarios, porque no hay derecho», concluyó.

En un principio Álex desmintió los rumores asegurando que «está todo bien. No hay de qué preocuparse». Desde ese día poco se ha sabido del tema. Hasta esta semana, cuando el hijo de Ana Obregón ha roto su silencio a través del diario «El Español». El joven de 25 años ha querido dar detalles pero ha dicho: «No voy a hablar más. Lo estamos llevando todo en silencio». A pesar de que en un principio parecía que la visita iba a ser corta, lo cierto es que tanto Alex Lequio como su madre continúan en la ciudad neoyorquina, a diferencia de Alejandro Lequio que tuvo que volver a España para reincorporarse al trabajo como colaborador en «El programa de Ana Rosa». Nada se sabe desde entonces sobre madre e hijo desde que se desplazasen al otro lado del charco, de hecho la actriz se encuentra completamente desaparecida en sus redes sociales y con su agenda totalmente en blanco, como publica La Verdad.