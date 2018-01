Noemí Galera llora desconsolada después de llamar «niñato» a Alfred Noemí Galera llora durante la explicación de lo sucedido. / TVE Las declaraciones de la directora de la Academia de 'OT 2017' fueron pilladas por un micro abierto en el 24 horas EL NORTE Jueves, 4 enero 2018, 13:42

Nunca había sucedido nada parecido en 'Operación Triunfo' pero en la mañana del 3 de enero ocurrió. Alfred le entregaba un regalo a Amaia por su cumpleaños, mientras los televidentes del 24 horas podían escuchar una voz que se colaba en un micrófono abierto: «Este niñato hace siempre lo que le sale del higo». Las palabras dejaron sorprendidos a los seguidores del programa, que no entendían a qué se debía esa afirmación.

Fue la propia Noemía Galera la que quiso explicarlo antes del reparto de temas de la gala 10. La directora acudió muy seria a la Academia y comenzó diciendo: «Quiero explicaros algo que entenderéis cuando salgáis. Estábamos abajo ultimando el reparto de temas y nos han dicho que Alfred le había hecho un regalo a Amaia por su cumpleaños, unos discos».

Y continuó: «Yo ese momento no lo he visto pero nos han avisado de que tenías unos discos que, en principio, no podíais tener cuando entramos. Yo no sabía que era un regalo para Amaia. Ha bajado María, de recepción, con el micro encendido, a la zona de producción y nos ha dicho que cómo es que Alfred tiene unos discos. Y yo he dicho 'el niñato este hace siempre lo que le sale del higo' y eso se ha colado por el 24 horas. No es tu culpa Alfred. Yo os llamo niñitos, os llamo maricones...».

En ese momento, al ver que la directora comenzaba a derrumbarse, intervino Alfred: «no pasa nada, Noemí». Pero como recoge 'FormulaTV', ella respondió antes de romper a llorar: «No, sí que pasa». Manu Guix y los Javis intentaron restar importancia a las palabras, mientras Aitano se pregunta: «Habrá alguien que nos quiera más que tú?». Entre sollozos, Galera explicaba: «Yo no me he dado cuenta de que era un regalo».

«No quería que salieras y te encontraras esto y que no lo entendieras. Yo os insulto habitualmente, que lo sepáis», bromeaba Galera entre lágrimas. Llegado a ese punto, los alumnos comenzaron a corear «esa directora», a la vez que corrieron a abrazarla.

Los Javies también aprovecharon la oportunidad para decir que estaban muy contentos por trabajar con Galera: «Aprovecho para decir que nunca he trabajado con alguien tan entregada como Noemí».