El nieto de 10 años de la reina Isabel II, al volante de un todoterreno
Martes, 3 abril 2018

James, el nieto menor de la reina Isabel II, parece que ha salido travieso. El vizconde de Severn, de tan solo 10 años, ha sido sorprendido conduciendo un todoterreno Land Rover, a «considerable velocidad», según algunos testigos, por las inmediaciones del palacio de Windsor, situado en el condado de Berkshire, al oeste de Inglaterra.

Como recogen varios medios locales, el octavo nieto de Isabel II y el duque de Edimburgo se encontraba en el castillo de Windsor, el mismo lugar donde el próximo 19 de mayo tendrá lugar la boda de su primo, el príncipe Enrique, con Meghan Markle, pasando las vacaciones de Pascua junto a sus padres, los condes de Wessex, y su hermana mayor, Lady Luisa Windsor, de 14 años.

Al pequeño no se le ocurrió otra cosa que coger el Land Rover, algo que, según la legislación británica, está prohibido en la vía pública, aunque la restricción no afecta a recintos privados. Eso sí, los medios locales, como recoge 'El Diario Vasco', insisten en que las aseguradoras no se harían cargo de los daños en caso de producirse un accidente.