Nicki Minaj podría haberse quedado sin su larga cabellera Nicki Minaj. / Reuters Es posible que la haya perdido en un desafortunado suceso en Nochevieja EL NORTE Martes, 27 febrero 2018, 12:17

Nicki Minaj, conocida como la mujer espectáculo, está desconcertando a sus seguidores debido a que no tienen noticias de ella desde el pasado 30 de diciembre de 2017, que fue la última vez que se la pudo ver en las redes sociales.

Una de sus fans ha llegado a crear una página web llamada 'Finding Nicki', que cuenta los días que lleva en paradero desconocido: «Hace 57 días, 23 horas, 55 minutos y 16 segundos, desde que fue vista por última vez».

Muchos medios estadounidenses han publicado que la razón de su 'desaparación' se debe a su hermosa cabellera y es que la cantante podría haberla perdido por un desafortunado suceso en Nochevieja que le habría dejado calva.

Según ha publicado 'LOC', una persona próxima a la cantante habría explicado esta desaparación: «Cuando la vi se me cayó la boca. Está tan calva como Amber Rose (la ex de Kanye West). Creo que Nicki se está acostumbrando a su nuevo 'look' antes de mostrárselo al mundo».

Por su parte, el portal 'TMZ', a diferencia de otros medios, ha señalado que la artista está centrada en su trabajo: «Se siente más creativa y concentrada sin las distracciones de Instagram y Twitter».